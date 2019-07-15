ترامب لعضوات في مجلس النواب: “عودوا من حيث اتيتن”!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 08:21 صباحاً - دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية لم يسمهن إلى “العودة” من حيث أتين، مما دفع مسؤولين ديمقراطيين رفيعين إلى نعته بـ”العنصري” المصاب برهاب الأجانب.

وأشار ترامب في تغريدة إلى “عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات”، فبدا كأنه يقصد مجموعة من الشابات ذوات الأصوات الكثيرة واللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى مثل ألكسندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، والنائبة عن مينيسوتا إلهان عمر، ورشيدة طليب من ميشيغن.

ولم يعمد ترامب إلى تسمية أي منهن، لكنه قال “إنهن أتين في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة في العالم”.

واتهم النساء بأنهن بكل عزم “يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا”.

وأضاف “لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتين منها حيث تتفشى الجريمة”.