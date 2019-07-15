خلافات جديدة بين ندى كامل وزوجها أحمد الفيشاوي

أكّد مصدر مقرّب من الفنان أحمد الفيشاوي وقوع خلافات جديدة بينه وبين زوجته ندى كامل، مشيرًا إلى أن الأول يرفض توسُّط أي شخص لحل الأزمة، كما أنه لم يفتح بابًا للحديث حول أسباب الخلاف.

وأضاف المصدر، أن الفنان فاروق الفيشاوي، والد أحمد، لم يتدخّل حاليًا احترامًا لرغبة ابنه، وترك مساحة للزوجين للتوافق لإمكانية حل الخلاف.

ويأتي حديث المصدر المقرّب من الفنان الفيشاوي الابن بعد أن كتبت ندى كامل منشورًا عبر صفحتها على فيسبوك تتحدّث فيه عن حقوق المرأة والخيانة.

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ومن المعروف أن أحمد الفيشاوي وزوجته وقع بينهما خلاف في مارس الماضي، وجمعهما فاروق "الأب"، في جلسة عشاء بمنزله، وتم حل أزمة الخلاف بينهما، وطالبهما بأن يتحمّلا بعضهما البعض.

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ويُذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل أصبحا محطّ أنظار الجمهور خلال الشهور الماضية، بسبب إطلالاتهما سويًا أمام كاميرات المصورين في الاحتفالات والمهرجانات الفنية، إضافةً إلى الملابس الجريئة لندى في كثير من الأحيان.

وتزوّج الثنائي في صيف العام الماضي 2018، وأقاما حفلًا على شواطئ الجونة، على هامش فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

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