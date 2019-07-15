أيتن عامر تؤكد أنها تفاجئت بردود فعل الجمهور على المسلسل "طلقة حظ"

كشفت الفنانة أيتن عامر أن ردود الفعل التي تلقتها على مسلسلها الرمضاني "طلقة حظ" فاجأتها، ولفتت إلى أنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار.

واعترفت بأن تجربة الكوميديا في هذا المسلسل "كانت مختلفة" بالنسبة إليها، وأن ردود فعل الجمهور أدهشتها، كما فاجأتها التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها حرصت على ألا تجعل الكوميديا مصطنعة خلال التصوير، إذ إن هذا الأمر هو سبب النجاح الذي حققه المسلسل، وقالت إن "الحديث عندما يخرج من القلب يصل بسرعة إلى الجمهور ويتفاعل مع مطلقه"، وتمنت تكرار تجربة الكوميديا مستقبلاً.

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ودارت أحداث المسلسل حول شخصية "عبد الصبور" (مصطفى خاطر)، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من زوجته وبناته وأشقائه، الى أن يتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسًا على عقب، فتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسلسل: مصطفى خاطر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسني شتا ومحمود فارس، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

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