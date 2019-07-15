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مجد القاسم يستمر فى تقديم الأغانى الدرامية ويتعاون مع الشاعر صلاح عطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المطرب مجد القاسم، على التحضير لألبومه الغنائى الجديد، بعد نجاح أغنية المصورة الأخيرة على طريقة الفيديو كليب "دقيقة"، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم الذى يتعاون فيه  مع الشاعر صلاح عطية وألحان تامر كروان، وتوزيع  حمادة عصمت فى أغنية جديدة.

 

ومن المقرر أن يتم انتهى تسجيل الأغنية في فترة الأيام المقبلة لم يكشف عن اسم أغنية حتى تكون مفأجاة للجمهور ولكن الأغنية تحمل طابع "دراما" حسبما أكد الشاعر صلاح عطية لـ"الخليج 365".

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يذكر أن آخرأعمال الشاعر صلاح عطية الأغنية الدعائية لمسلسل "زالزال" والتى قام بغناء أحمد شيبة وتحمل اسم" سبيونا في حالنا"، وهى من ألحان سيد راضي.

 

الفنان مجد القاسم طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "دقيقة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بندر بن لحمر وألحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر.

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