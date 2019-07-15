شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تنتهى من "نصيبى وقسمتك 3" بعد عودتها من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة هبة مجدى على إجازة من تصوير الحكاية الأولى من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى تحمل اسم "براد شاى" وذلك بسبب سفرها إلى السعودية لعرض مسرحية "الملك لير" أيام الأربعاء والخميس والجمعة هذا الأسبوع، على أن تستكمل باقى مشاهدها فى المسلسل الأسبوع المقبل خاصة وأنها قامت بتصوير يومين فقط من دورها قبل السفر.

وتقدم هبة بطولة حكاية "براد شاى" بمشاركة هانى عادل ويظهرا متزوجين فى الأحداث وتحدث بينهما العديد من الأزمات، ويشارك فى الحكاية طونى ماهر ومى فخرى مع ظهور خاص للفنانة عبير صبرى فى الحلقات التى كتبها عمرو محمود ياسين ويخرجها محمد سلامة، ويتم تقديم الجزء الثالث على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهرسبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر9 حكايات كل حكاية تدورفى 5 حلقات تعرض على مدارالأسبوع مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.

وتقدم هبة مجدى فى مسرحية "الملك لير" الابنة الصغرى للملك وهو يحيى الفخرانى ويشارك فى بطولة العرض فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم

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