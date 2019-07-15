بالفيديو.. نبيل شعيل يطرح ميني ألبوم "أفارق"

طرح الفنان نبيل شعيل ميني ألبوم بعنوان "أفارق"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يضم الألبوم 3 أغاني، هم: الألبوم 3 أغاني، هم: "عزة نفس": كلمات عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، و ألحان أدهم صباح، و هادي الغفاري. العزيز، و ألحان أدهم صباح، و هادي الغفاري. Advertisements "أفارق": كلمات بدر بن عبد المحسن، و ألحان عصام كمال. "نعم ممكن": كلمات أحمد الصانع، و ألحان فايز السعيد.

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