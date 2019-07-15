ميرنا وليد - بيروت - رفضت الممثلة السورية نسرين طافش الرد على شائعة وفاتها، مكتفية بالقول إنها تقضي إجازتها في إيطاليا وليست متواجدة في سوريا، خاصة أن مطلقي الشائعة قالوا إنها تعرّضت لحادث سير في دمشق.
وأكدّت في حديث خاص لموقع "الفن" أنها بخير وبصحة جيدة، وكل ما يقال عكس ذلك فهو عاري عن الصحة.
وكانت نسرين قد أطلقت أحدث أغنياتها "شوقي" قبل يومين عبر يوتيوب، ضمن أغاني ألبومها الجديد "الحلوة" وهي من كلماتها، والحان جان صليبا.
ويشار إلى أن طافش أطلت خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تاريخي واحد هو "مقامات العشق".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - هكذا ردت نسرين طافش على شائعة وفاتهاخاص الفن – جواب نهائي.. شكران مرتجى: لن أشارك في "باب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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