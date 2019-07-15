شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار تنضم لـ "روحين فى زكيبة" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة انتصار إلى فريق عمل المسلسل الكوميدى "روحين فى زكيبة" بطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى والمقررانطلاق تصويره الأسبوع المقبل للعرض فى الموسم الشتوى.

ويعقد صناع المسلسل بروفات يومية من أجل التحضيرات الأخيرة قبل بدء تصوير العمل واختيارباقي الفنانين المشاركين فى البطولة بعد انضمام الفنانة نهى عابدين والفنانة الشابة هايدى رفعت إضافة إلى الفنان بيومى فؤاد وأحمد عبد الله محمود .

وفى سياق متصل تعمل انتصار على التحضير لمسرحية "ريا وسكينه" التى تقدمها بمشاركة الفنانة بدرية طلبة وينطلق عرضها مع أول أيام عيد الأضحى المقبل على مسرح النيل بالإسكندرية، والعرض من إخراج حسام الدين صلاح، يناقش قضية براءة ريا وسكينة التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

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