تعرف على موعد حفل مصطفى حجاج المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
يستعد المطرب مصطفى حجاج، لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، في نادي الغابة الرياضي بمنطقة مصر الجديدة.
ونشر حجاج، تفاصيل الحفل عبر حسابه في "تويتر" وقال: "هستناكم يوم الخميس 25/7 في نادي الغابة الرياضي".
ومن المقرر أن يقدم حجاج عددًا من أغنياته الشهيرة منها: "يا منعنع"، "خطوة"، "اللي يقدر يتقدر"، وغيرها.
ويواصل حجاج، حاليًا وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويضم 13 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.
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