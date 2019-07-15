هكذا علق خالد سليم على أول يوم تصوير لـ"بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان خالد سليم، على أول يوم تصوير له في مسلسل "بلا دليل" من إنتاج شركة "سينرجي".

وغرد سليم عبر حسابه في "تويتر": "ألف مبروك لكل كاست وكرو عمل (بلا دليل) على أول يوم تصوير.. وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل حاجة تليق بينا وبجهة الإنتاج المحترمة سينرجي، وبالجمهور الكريم".

مسلسل "بلا دليل"، من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبدالناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.​