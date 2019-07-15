صافيناز بالهوت شورت مع سيارة فيراري حمراء!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 04:37 صباحاً - نشرت الراقصة الأستعراضية صافيناز مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها خضعت لها بجانب سيارة فيراري حمراء. وظهرت صافيناز في الصور مرتدية هوت شورت فيما كانت تقف الى جانب سيارة فيراري حمراء وعلقت قائلة “صباح الجمال”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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