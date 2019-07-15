كايلي جينر تشعل انستغرام بصورة عارية!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 04:37 صباحاً - أشعلت عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، موقع انستغرام بعد نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها عارية.
وظهرت أصغر مليارديرة في العالم، في الصورة وهي جالسة على أحد أحواض المياه بينما كانت عارية باستثناء قبعة رأس غطت بها وجهها، بينما قامت بوضع أحد يديها على صدرها.
وقد حققت الصورة المثيرة للجدل ملايين الاعجابات اقترب الى التسعة مليون في وقت قصير بعد نشرها.
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