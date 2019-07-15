شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضها اسبوعين فى القاهرة.. عودة "أبوكبسولة" إلى الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرض مسرحية " أبوكبسولة" فى القاهرة والذى يشارك فى بطولتها الفنان مصطفى ابو سريع عادت مرة أخري على للعرض على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية وهى من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح.

وتدورأحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث ويحمل لونًا من ألوان المسرح الكلاسيكى، الذى قدمه كبار نجوم الفن فى الثمانينيات والتسعينيات.

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"أبوكبسولة" بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبد الله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى.