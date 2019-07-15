تعرف على مواعيد عرض "أمين وشركاه" في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن الفنان أحمد أمين، استعداده لتقديم عرضين من مسرح "أمين وشركاه"، في مكتبة الإسكندرية يومي 29 و30 يوليو الجاري.
ونشر أمين، صورة له عبر حسابه في "انستجرام" وعلق: "بقالي كتير مستني زيارة إسكندرية وأخيرًا اتظبطت الحمد لله.. هستناكم في مسرح مكتبة الإسكندرية مع عرضين من مسرح أمين وشركاه".
وأضاف: "يارب نقدر نبسطكم ونتبسط معاكم".
ويجسد أحمد أمين، العديد من الشخصيات خلال مسرحياته، ويناقش من خلالها قضايا متعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع، ويشاركه ممثلون شباب من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية ومسارح الجامعات.
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