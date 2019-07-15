فيديو| أمل رزق باكية: "مش عاوزة حاجة من حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجهت الفنانة أمل رزق، رسالة ردت بها على موقف نقابة المهن التمثيلية معها أثناء مرضها الأخير، وتعرض ابنتها لحادث سير.
وقالت رزق، في برنامج "عرب وود" موجهة حديثها للنقابة: "حتى أنا لما تعبت كانوا بيطمنوا عليا بالتيلفون، كانوا بيقولولي روحي المستشفى.. وإحنا نكلم المستشفى.. الحمد لله رب العالمين.. أنا مش محتاجة حاجة من حد.. مش محتاجة غير ستر ربنا".
وتعرضت الفنانة الشابة لمى كتكت، ابنة رزق، لحادث سير مؤخرًا في طريق عودتها من الساحل الشمالي.
ووجهت وقتها أمل نداء استغاثة للصحفيين اتهمت فيه نقابة المهن التمثيلية بعدم السؤال عن ابنتها، رغم كونها مقيدة في جداول النقابة، وطالبت محبيها بالتدخل.
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