ذكرى ميلاد الأميرة فيكتوريا ال42 ..ماذا تعرفون عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 03:27 صباحاً - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الأميرة فيكتوريا ولية عهد مملكة السويد.



الأميرة واسمها الكامل فيكتوريا أنغريد إليس ديزيريه من مواليد 14 تموز 1977 في ستوكهولم. هي الابنه البكر لملك السويد كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، وتحمل لقبي ولية عهد السويد ودوقة واسترغوتلاند .



تزوجت مدرب اللياقة الخاص بها دانيال ويستلينغ بعد قصة حب دامت ثمانية سنوات في 19 حزيران 2010 والذي نال لقب الأمير دانيال دوق واسترغوتلاند بعد الزواج، وأنجبا الأميرة آستل (ولدت في 23 شباط 2012 ، والأمير أوسكار (ولد في 2 آذار 2016) .

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عانت من صعوبات تعليمية وتعرضت للتنمر والاستهزاء من قبل زملائها في المدرسة لكنها استطاعت تخطي الصعوبات من خلال أستاذ خاص .



درست في السويد قبل ان تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أمضت عامين في الجامعة الكاثوليكية غرب أنجيه . ثم سافرت إلى فرنسا لتعلم اللغة الفرنسية .

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تتقن إلى جانب اللغة السويدية ، اللغات الإنكليزية، الألمانية والفرنسية والإسبانية.

تقدمت بدعوى تحرش ضد عضو أكاديمية نوبل العالمية و المصور الفرنسيي جون كلود أرنو في أيار 2018.



سميت ولية للعهد بعد صدور تعديل قانون إعتلاء العرش بمبدأ التساوي بين الجنسين والذي شمل تسليم ولاية العهد للإبن الأكبر للملك بغض النظر عن جنسه.



تحتل المركز 220 في خط الخلافة على العرش البريطاني.