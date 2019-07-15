طفل كارداشيان الرابع يجذب 5 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 03:27 صباحاً - استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية،الشهيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورةٍ واضحةٍ له على واحد من حساباتها على مواقع التواصل .

وحقق سالم ويست، ذي الشهرين فقط، أكثر من 5 ملايين إعجابٍ، عبر حساب والدته على موقع "إنستقرام" ، والتي كان يبتسم فيها للكاميرا.



واستقبلت كيم كارداشيان وزوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست Kanye West، طفلهما سالم ويست، في 9 مايو/ أيار، الماضي ،عن طريق أمٍ بديلة.

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الطفل الرابع لكيم



وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، إذ ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو عن طريق أمٍ بديلة أنجبتها في شهر يناير/كانون الثاني 2018 .



وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالةٌ خطيرةٌ تصبح فيها المشيمة مرتبطةً بعمقٍ بجدار الرحم.



ولدى كيم كارداشيان وكانيي ويست طفلان بيولوجيان هما ابنةٌ تدعى نورث، تبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت 3 سنوات وطفلة من أم بديلة تدعى شيكاغو.