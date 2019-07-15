شاهد.. شريف مدكور يتحدى جلسات الكيماوي بنشره صورة جديدة

نشر الإعلامي شريف مدكور صورة عبر حسابه الشخصى على موقع الصور الشهير "إنستجرام" وهو يخضع لجلسة علاج كيماوي. وعلق شريف على الصورة قائلًا: "جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض". "جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض". يشار إلى أن الإعلامي شريف مدكور، قد أصيب بسرطان في القولون، وأخضع لعملية جراحية في رمضان الماضي، ويخضع الآن لجلسات الكيماوي. القولون، وأخضع لعملية جراحية في رمضان الماضي، ويخضع الآن لجلسات الكيماوي. Advertisements A post shared by Sherif Madkour (@sherif_madkour_tv) on Jul 14, 2019 at 3:07pm PDT

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