شاهد.. لجين عمران معلقة في الهواء: “كأني طير في السما”

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 02:45 صباحاً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصويرها احد الاعلانات.

وظهرت لجين عمران في الفيديو وكأنها معلقة في الهواء بينما كانت ترتدي فستان ابيض.

وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة: “طاقم التصوير كان شايل همي و خايف علي لما طرت

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