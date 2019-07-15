شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي تؤدى مناسك العمرة .. وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي علي تأدية مناسك العمرة ؛ خلال تواجدها فى السعودية حيث تشارك بمسرحية " الملك لير " التي ستعرض على المسرح العربي بالمملكة .

ونشرت رانيا على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة لها في الحرم وكتبت عليها " الحمدلله عملت عمره اول ما شفت الكعبه بكيت و شوفت ابويا بيطوف في الكعبه سبحان الله فرحت اوي لاني بقالي كتير حتي مابحلمش بيه".

تابعت" اخر مره عملت عمره كان معاه.. حبيبي الله يرحمك كل حاجة حلوة عملتها لنا واحشتني اوي اوي فرحت اني شوفتك عند بيت ربنا مافيش احلي من كده و ان شاء الله هعملك عمره.

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وكان أبطال وصناع مسرحية قد عقدوا مؤتمرا صحفيا بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءاً من الأربعاء المقبل على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر الجنوبية فى إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافى، وحضر المؤتمر فريق العمل بالكامل.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.