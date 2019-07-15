شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لوائل جسار وباسكال مشغلانى ووائل كفوري بتوقيع ملحم أبو شديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن والموزع ملحم أبو شديد، أنه يتعاون مع المطرب وائل جسار في أغنية سينجل جديدة ، تحمل اسم"بتلبك"من كلمات منير بو عسام، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع المقبل.
وأضاف ملحم لـ"الخليج 365"أنه في مراحل التحضيرات الأولى مع وائل كفورى وباسكال مشعلاني في أغنيات جديدة من كلمات الشاعر منير بوعساف، واتمنى الأغنيات تنال إعجاب جمهور وقت طرحها.
يذكر أن آخر أعمال وائل كفورى أغنية الجديدة التى تحمل اسم " استشبهت فيكي"، علي موقع الفيديوهات الشهير يوم 19 يونيو الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.
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