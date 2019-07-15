صور.. مؤتمر صحفي لصناع الملك لير في السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أبطال وصناع مسرحية "الملك لير" أمس الأحد مؤتمرا صحفيا بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءاً من الأربعاء المقبل على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر الجنوبية فى إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافى، وحضر المؤتمر فريق العمل بالكامل. Advertisements

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

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