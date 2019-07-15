فيديو| أمل رزق تكشف: "رفضت ارتباط ابنتي بمحمد الشرنوبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة أمل رزق، عن رفضها ارتباط ابنتها الفنانة لمى كتكت، بالفنان محمد الشرنوبي.

وقالت أمل، خلال حديثها لبرنامج "عرب وود": "لمى كانت لسة صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى انتى.. فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".

وتعرضت لمى ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج إسماعيل كتكت، مؤخرًا لحادث سير بسيارتها على طريق الساحل الشمالي.​