ليالي الصيفية| ياسمين صبري بإطلالة جذابة ولقاء الخميسي في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

لقاء الخميسي

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على قضاء إجازة الصيف، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" وظهرت في مدينة تاورمينا الإيطالية.

ياسمين صبري

وتوجهت الفنانة ياسمين صبري، لقضاء العطلة الصيفية على أحد الشواطئ، وشاركت صورها التي ظهرت فيها بإطلالة نالت إعجاب جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

أوس أوس

نشر الفنان أوس أوس، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهر فيها بمارينا في الساحل الشمالي.

أية العاصي

نشرت الفنانة أية العاصي، صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية.

سلمى أبو ضيف

ونشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا لها من إجازتها الصفية التي تقضيها في إحدى المدن الفرنسية.

تامر هجرس

ونشر الفنان تامر هجرس، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" صورة من إجازته الصيفية، وعلق عليها: "البحر والسعادة للأبد".

Advertisements

مريم حسن

وشاركت الفنانة مريم حسن، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها على أحد الشواطئ.

رولا سعد

نشرت الفنانة رولا سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية، التي تقضيها في لبنان.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها على أحد الشواطئ.

سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسرى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية، والتي ظهرت فيها على الشاطئ في العلمين برفقة الفنانة ريهام حجاج.

محمد نور

نشر الفنان محمد نور صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية على أحد الشواطئ في عمان.

ناردين فرج

شاركت الفنانة ناردين فرج جمهورها بصور لها من رحلتها التي تقضيها في البرتغال.

سليمان عيد

ونشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" صورة له من داخل البحر. ​