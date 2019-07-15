رامز أمير يوقع بطولة فيلم مع السبكي: "اللي خايف يروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب رامز أمير، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من توقيعه عقد بطولة فليم جديد مع المنتج محمد السبكي.

وكتب رامز: "الحمد لله.. لكل مجتهد نصيب، وزي ما قولتلكم قبل كدة، الأكشن اللي فات كان تسخين بس، واللي خايف يروح".

ونال رامز أمير إشادة نقدية واسعة بعد مشاهد الأكشن التي أداها في فيلم "حملة فرعون"، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والذي عُرض في موسم عيد الفطر السينمائي. ​