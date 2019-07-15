30 صورة ترصد نجوم الفن والإعلام في وفاة والدة داليا مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- مصطفى الشيمي:

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء للفنانة داليا مصطفى في وفاة والدتها.

واستقبلت داليا وزوجها الفنان شريف سلامة، المعزين بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وكان أول الحاضرين الفنانين أنوشكا، ودياب، ومحمد رياض، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله محمود، والإعلامي محمد الغيطي، والفنان إيهاب فهمي، وأشرف زكي وأحمد صلاح السعدني ومحمد جمعة، وغيرهم من نجوم الفن والإعلام.

وتوفت والدة داليا مصطفى مساء الجمعة الماضي، وشيعت جنازتها في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وطالبت داليا متابعيها عبر حسابها الشخصى في "انستجرام" بالدعاء لوالدتها لمرضها قبل وفاتها، وكتبت: "أدعو لأمي.. الدعاء يغير القدر".​