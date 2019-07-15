نانسي عجرم بفستان قصير وهنا الزاهد تحتضن كلبها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل المختلفة لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 من أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها أثناء تصوير أحدث كليباتها.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مريم حسن

نشرت الفنانة مريم حسن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجول على طريقة سيلفي.

ماريتا الحلاني

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نشرت ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها على طريقة سيلفي.

إيمي سالم

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بفستان أبيض.

سلمى أبوضيف

نشرت الفنانة سلمى أبوضيف صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان فضي أثناء تواجدها في مدينة مونت كارلو الفرنسية.

نانسي عجرم

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها أثناء إحيائها إحدى الحفلات مرتدية فستانًا قصيرًا.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تحتضن كلبها.

نداء شرارة

نشرت المطربة نداء شرارة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجول، نالت إعجاب جمهورها.​