شاهد : طريقة عزف غريبة لفنان على “العود” .. و “تركي آل الشيخ” يفاجئه بهذا الطلب

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تغريدة مرفق معها مقطع فيديو لفنان ظهر في مقطع فيديو وهو يعزف على العود باحترافية. ودعا آل الشيخ ، الفنان للتواصل مع الهيئة قائلاً : “يا ليت تتواصل معنا في الترفية وشكراً”. من جهته، ردّ الفنان طارق عبدالله على تغريدة آل الشيخ، مشيرا إلى أنه يشرف بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

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