تامر هجرس : البحر السعادة إلى الأبد

نشر الفنان تامر هجرس صورة له على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من اجازته الصيفية. وظهر هجرس على الشاطئ بملابس البحر وعلق قائلًا: "البحر السعادة إلى الأبد" يذكر أن تامر هجرس شارك مؤخرا فى مسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم. ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير اكله الأمورة. أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير اكله الأمورة.



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