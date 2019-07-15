شاهد.. نجوم الفن فى عزاء والدة داليا مصطفى بالشيخ زايد

حرص بعض من نجوم الوسط الفنى على تقديم واجب العزاء للفنانة داليا مصطفى داخل المجمع الإسلامى بالشيخ زايد مساء اليوم الأحد ، منهم الدكتور أشرف زكى " نقيب الممثلين " و زوجته روجينا و الفنان محمد رياض و الفنان دياب و الفنان إيهاب فهمى و الفنانة انوشكا ، الكاتب محمد

الغيطى ، الإعلامى مروان يونس ، الفنان أحمد السعدنى ، الفنان أحمد زاهر ، الفنان أحمد عبد الله محمود ، الفنان محمد جمعة .

وكانت والدة داليا مصطفى توفيت مساء يوم الجمعة الماضى، وشيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة ٦

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أكتوبر، وكانت داليا طالبت متابعيها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام بالدعاء لوالدتها لمرضها قبل وفاتها، وكتبت: "ادعو لأمى.. الدعاء يغير القدر".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزية" الشهر المقبل فى الديكورات الخاصة بها ضمن أحداث المسلسل، وتجسد دور زوجة بطل العمل إياد نصار وتتهم بقتله خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتعتمد القصة على بطل و4 نساء .