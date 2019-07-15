طارق العريان يسابق الزمن داخل غرف المونتاج لإنهاء " ولاد رزق 2 "

يسعى المخرج طارق العريان لتكثيف العمل على عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى المقبل .



يأتي ذلك في الوقت الذي انتهي فيه العريان من تصوير الأفيشات الدعائية للفيلم، والذى ضم جميع أبطاله الرئيسيين، ومن المقرر طرحها

عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة .

فيلم "ولاد رزق 2 ..عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة

عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول من "ولاد رزق"، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.