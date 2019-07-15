يسعى المخرج طارق العريان لتكثيف العمل على عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى المقبل .
عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة .
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهي فيه العريان من تصوير الأفيشات الدعائية للفيلم، والذى ضم جميع أبطاله الرئيسيين، ومن المقرر طرحها
فيلم "ولاد رزق 2 ..عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادةعادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
تبدأ قصة الفيلم بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول من "ولاد رزق"، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان يسابق الزمن داخل غرف المونتاج لإنهاء " ولاد رزق 2 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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