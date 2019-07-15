شاهد.. ناهد السباعي تتألق بالرقص القطبي

تألقت الفنانة ناهد السباعي بالرقص القطبي، حيث نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "الزوجة 18"، وهو من تأليف محمد أبو السعد، و إخراج مصطفى فكري، و بطولة كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، غنوة محمود، لانا عماد، رضا إدريس، رضا حامد، بيومي فؤاد، جو فهمي، حازم فؤاد، كريم العمري، برنسة عبدالغني، محمود عزت، شيماء سيف، محمود البزاوي، سلوي خطاب، نجلاء بدر، محمود الليثي، هيدي كرم، مروة الأزلي، سعيد صديق، جورجينا جوزيف، نور الكاديكي. 18"، وهو من تأليف محمد أبو السعد، و إخراج مصطفى فكري، و بطولة كل من حسن الرداد، ناهد السباعي، غنوة محمود، لانا عماد، رضا إدريس، رضا حامد، بيومي فؤاد، جو فهمي، حازم فؤاد، كريم العمري، برنسة عبدالغني، محمود عزت، شيماء سيف، محمود البزاوي، سلوي خطاب، نجلاء بدر، محمود الليثي، هيدي كرم، مروة الأزلي، سعيد صديق، جورجينا جوزيف، نور الكاديكي. Advertisements

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