بالفيديو.. الفنانة مني فاروق في أول ظهرو لها عبرالسوشيال ميديا

حرصت الفنانة الشابة منى فاروق على توثيق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبو"، من خلال نشر فيديو لها، وهو أول ظهور رسمى على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة.

وأكدت منى خلال الفيديو أن

هذا هو الحساب الرسمي والوحيد لها على السوشيال ميديا، وأنها هى من تدير الصفحة ولا تستعين بأحد فى ذلك، كما أنها لا تملك أي حساب أخر على مواقع التواصل الأخرة.

يذكر أن اخر الفنانة الشابة منى فاروق، شاركت في مسلسل "قيد عائلي" بجانب الفنانين الكبار عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى ورامى وحيد وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، والمقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة.

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