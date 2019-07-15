25 حفلاً على 3 مسارح بالإسكندرية ودمنهور في مهرجانات الأوبرا الصيفية

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، برنامج فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور والتى تنطلق مساء 22 يوليو وتستمر حتى 6 سبتمبر وتضم 25 حفلاً على 3 مسارح منها 10 حفلات على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، 6 حفلات على مسرح أوبرا دمنهور إلى جانب 9 حفلات على المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية.

وأكد الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن المهرجانات تسعى لتأكيد رسالة الثقافة

المصرية الهادفة إلى التنوير وبناء الإنسان والمجتمع من خلال الارتقاء بالوجدان والمشاعر وتقويم السلوك بالفنون الجادة. وأضاف أنها تقام تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا وتتضمن عروضاً لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة منها «أيامنا الحلوة»، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وبلاك تيما، ومسار إجبارى، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقى، تامر عاشور، على الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء يس، بغدادى بيج باند، مى فاروق، إيمان البحر درويش، غالية بن على ومحمد محسن.

وفى سياق متصل أشار رئيس الأوبرا إلى أنه يجرى وضع اللمسات النهائية للدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا وأحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة حيث تحمل العديد من المفاجآت إلى جانب مشاركات أولى لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى.