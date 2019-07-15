«منير» ملك ختام مهرجان «جرش» في الأردن

كشف مهرجان جرش عن تفاصيل دورته الـ34، المقرر انطلاقها فى الفترة من 18 وحتى 27 يوليو الجارى، حيثُ يحتوى البرنامج على 140 فعالية فنية وثقافية يشارك فيها 1500 مثقف وفنان وفنانة من الأردن والدول العربية على اعتبار أن جرش للثقافة والفنون يمثل إرثاً كبيراً وظاهرة اجتماعية وثقافية وفنية.

ووصف محمد أبورمان، وزير الثقافة الأردنى، مهرجان جرش بأنه وطنى عربى وعالمى، لذا نحرص كل عام على إشراك النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربى، وفتح الباب للفرق الغنائية العربية والعالمية للتبادل الثقافى والفنى.

وأكد وزير الثقافة الأردنى، أن الدورة الـ34 من مهرجان جرش تطورات أمنية من حيثُ أجهزة التفتيش، التى ستكون شبه المستخدمة فى المطارات لتسهيل إجراءات التفتيش. إلى جانب استحداث «البطاقة الذهبية العائلية» التى تمنح صاحبها وزوجته واثنين من أطفاله حضور مختلف الفعاليات. كما تم زيادة عدد المرافق الصحية المجهزة تجهيزاً حديثاً بواقع 15 مرفقاً صحياً تضاف إلى المرافق الثمانية السابقة ليبلغ مجموع المرافق فى موقع المدينة الأثرية 23 مرفقاً صحياً مزوداً بمختلف الاحتياجات الأساسية.

ويستهل المهرجان على المسرح الجنوبى بحفل للفنان الأردنى الكبير عمر العبداللات، يعقبه فى الليلة الثانية الفنان أسامة جبور من الأردن، ويختتم الليلة الفنان الكبير وائل كفورى من لبنان، وفى الليلة الثالثة يحيى صويص من الأردن، ونانسى عجرم من لبنان،

وفى الليلة الرابعة يقدم فرقة الرواد من الأردن وصوفيا صادق من تونس وفى الليلة الخامسة نادى الجيل الجديد من الأردن.

وفى الليلة السادسة يقدم المهرجان محمد أبوغريب، غالب خورى، ليندا حجازى، يوسف كيوان من الأردن، وفى الليلة السابعة بسام الحلو، نايف الزايد، سهير عودة من الأردن، وفى الثامنة ديانا كرزون من الأردن، محمد عساف من فلسطين، وفى الليلة التاسعة أحمد عبندة من الأردن، مارسيل خليفة من لبنان.

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ويختتم فعاليات المهرجان جهاد سركيس من الأردن، ومن مصر المطرب الكبير محمد منير صاحب الشعبية الجارفة فى الوطن العربى، والذى يختتم به المهرجان فعالياته كنوع من الاحتفال بهذا المطرب الذى قدم الكثير للفن العربى على مدى ما يقرب من 40 عاماً.

وعلى الجانب الآخر، يشهد المسرح الشمالى كوكبة من النجوم والفرق الغنائية حيث تنطلق أولى الليالى الغنائية مساء الجمعة 19 يوليو الجارى، ثانى أيام المهرجان مشاركة الفنان زين عوض من الأردن، وتختتم الليلة بنجم الغناء التونسى لطفى بوشناق الذى لقبه المهرجان بـ«بافاروتى العرب».

وتحيى جاهدة وهبة والشاعرة ماجدة داغر من لبنان، ومكادى نحاس من الأردن الليلة الثانية من

ليالى المهرجان؛ وفى اليوم الثالث يلتقى جمهور المهرجان مع بيسان كمال، عطا الله هنديله، محمد الحورى من الأردن، وفى الليلة الرابعة تطل على المهرجان فرقة أوبرا الإسكندرية من مصر مع فرقة نايا من الأردن، وفى الليلة الخامسة يقدم سعد أبوتايه من الأردن مع فرقة أوتستراد، وفى الليلة السادسة على حمادة، نبيل فاخورى، فادى سمير من الأردن. وفى الليلة السابعة رامى شفيق من الأردن، سلاطين وشيوخ الطرب من سوريا، وفى الليلة الثامنة عبير نعمة من لبنان، وفى الليلة التاسعة يقدم المهرجان أحد الأصوات الأردنية الواعدة نداء شرارة وكارولين ماضى من الأردن.

وإلى جانب الليالى الغنائية، يقدم مهرجان جرش فاعلية خاصة بالسينما، بعنوان مهرجان السينما للأفلام القصيرة على مسرح الصوت والضوء إلى جانب بعض العروض المسرحية إلى جانب برنامج مهرجان جرش للشعر العربى تحت عنوان جائزة مهرجان جرش الشعرية «دورة الشاعر خالد محادين». كما ينظم المهرجان العديد من الندوات التى تناقش الدراما الأردنية على المركز الثقافى الملكى، حيث تقام ندوة بعنوان «الدراما الأردنية: الواقع.. والآفاق» يديرها هزاع البرارى، حيث يعرض فيلم قصير عن مراحل الدراما التلفزيونية الأردنية.

كما يشارك نقيب الفنانين حسين الخطيب، بالحديث حول الدراما التلفزيونية الأردنية الواقع والطموح، وتقام ندوة أخرى عن فيلم المرابطون فى القدس، من إعداد مخلد بركات، ويديرها عزت جرادات، ويتحدث فيها المطران عطا الله حنا عن رسالة القدس وفلسطين للرأى العام. وتحت عنوان آفاق للمواهب الشابة المبشرة بالإبداع يكشف جرش عن المواهب فى الشعر والقصة القصيرة والتمثيل والغناء والموسيقى والفن التشكيلى مستهدفاً الفئة العمرية من 15 حتى 30 سنة، وهو ما يعطى الفرصة لفئة المراهقين والشباب.