الارتباك يسيطر على بارنيتي شوبرا بسبب فستانها في حدث إعلامي.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حالة من الإصرار على جذب الانتباه بشدة تصاحب تحركات الممثلة الهندية بارنيتي شوبرا، وفي كثير من الأحيان عادة ما تشيع أجواء حماسية لأنها تتباهى ساقيها دائما في فساتين ميني/ميكرو جيب قصيرة.

مؤخرًا خلال مشاركتها في لقاء صحفي لفيلمها الجديد Jabariya Jodi، مع الممثل سيدهارث مالهوترا في حدث ترويجي عقد في مومباي، ظهرت عليها علامات عدم الراحة.

اللقطات التي نشرها الموقع الإلكتروني لـ mynation، كشفت بشكل مباشر، مدى ضيق الممثلة بسبب فستانها الأخضر القصير التي كانت ترتديه، يبدو أنه كشف ما أسفله، بسبب الرياح حيث كانت تحاول طوال الوقت اخفاؤه بشكل ما، من ناحية أخرى، كان سيدهارث يرتدي قميصًا أخضر زيتونيًا وجينز أسود وسترة ملونة.

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أحب الجمهور لون الفستان، ووضح ذلك من التعليقات المنتشرة، ومع ذلك، لم يكن الثوب، على وجه الخصوص، يستجيب لها بشكل جيد، قال كثيرون إن الفستان بدا غير مكتمل ولم يناسب إطار جسدها.

يضم فيلمها القادم Jabariya Jodi الممثلين أبارشاكتي كورانا، وسانجاي ميشرا، وجاويد جافري، ونشاندان روي سانيال، وجوبال دوت ونيراج سود في أدوار محورية.

والفيلم من إخراج براشانت سينغ وإنتاج شركة إيكتا كابور “بالاجي موشن بيكتشرز” بالتعاون مع “كارما ميديا ​​إنترتينمنت”، ومن المتوقع عرضه في 2 أغسطس 2019.