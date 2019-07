كاترينا كايف تبوح بأسرار معاناتها في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد 16 عامًا من محاولة البقاء في “مطحنة” بوليوود، حيث حققت نجاحات سينمائية كبيرة، تقول الممثلة كاترينا كايف إنه يتعين على المرء أن يكون ذو أعصاب “فولاذية” ليستطيع أن يكون قادرا على التواجد في عالم السينما الهندية الجذاب.

وقالت كاترينا الأحد، وفق من نقلته وكالة أنباء IANS: “ليس الأمر سهلًا على الدوام، أنت بحاجة إلى وجود أعصاب فولاذية في صناعة الأفلام، إنه مكان لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن لأحد أن يضمن النجاح”.

وأضافت: ” كان رائعا الكثير من العمل الشاق على مدى 16 عاما في العمل بالسينما والأفلام الهندية باعتبارها رحلة جميلة، ولكن أيضا لا أستطيع أن أغفل الكثير من حب الجمهور”.

كاترينا الهندية البريطانية المولودة في هونغ كونغ، والتي تحتفل بعيد ميلادها في 16 يوليو، تقضي إجازتها في المكسيك حاليًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، شاركت الكثير من اللقطات ومقاطع الفيديو من عطلتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة Instagram.

تأتي تلك الاستراحة بعد أشهر من العمل المحموم في أفلام مثل Thugs of Hindostan مع عامر خان، و Zero مع شاروخان، Bharat مع سلمان خان، وقد أشاد الجمهور بأدائها خاصة في Zero وفيلم Bharat على وجه الخصوص.

وبالنظر إلى إصدارها الفني الجديد Sooryavanshi أمام أكشاي كومار، يبدو أنها أصبحت الخيار الأساسي لكبار النجوم البارزين في هذه الصناعة.