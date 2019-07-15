تولجا ساريتاش يعيش قصة حب جديدة.. منّ هي بطلتها؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأ النجم التركي تولجا ساريتاش في مواعدة فتاة جديدة، وفي الوقت الذي لم يعلن الفنان الشاب عن هويتها، فجرت بطلة قصة حب تولجا الجديدة مفاجأة بمغازلة عفوية كشفت علاقتهما.
حبيبة تولجا الجديدة هي مصممة الأزياء التركية زينب مايروك، وقد عمدت الأخيرة إلى الكشف عن علاقتها بالفنان الشاب من خلال صورة له، معلقة عليها: «أنت أفضل ما لدي»، لتنتشر بعدها أول صورة رومانسية تجمع الحبيبين بشكل كبير بين فانز النجم التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تولجا ساريتاش سبق وارتبط بعدة علاقات داخل الوسط الفني، أبرزها؛ قصة حب جمعته بالفنانة التركية هاندة إرتشل خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بنات الشمس»، كما سبق وارتبط بالفنانة التركية ايبيكي بوسات، وذلك خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «الوعد».
يُذكر أن تولجا ساريتاش لمع اسمه بعد مشاركته في مسلسل «على مر الزمان»، كما حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في بطولة مسلسل «حريم السلطان»، حيث جسد شخصية «الأمير جيهانجير».
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