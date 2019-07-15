كيف ردت إليسا على هجوم مدير مهرجان قرطاج؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هاجم مدير مهرجان قرطاج التونسي، مختار الرصاع، الفنانة اللبنانية إليسا، وعلق على عدم مشاركتها في فعاليات المهرجان منذ عام 2009، بقوله إنها لا تعجبه.
مدير مهرجان قرطاج قال، في لقاء إذاعي له على إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية: “لا تعجبني إليسا، وهذا موقفي كمدير لمهرجان قرطاج’‘.
الرصاع سخر من لقب “ملكة الإحساس” الذي يطلق على إليسا، مؤكدا أنه يناسب أكثر الفنانة اللبنانية نجوى كرم والمصرية شيرين عبد الوهاب.
حيث قال: ‘’إن قال أحدهم لي إنّ نجوى كرم تملك صوتاً هائلاً أوافقه الرأي، كذلك جوليا بطرس، وشيرين عبدالوهاب صاحبة الإحساس، لكن إليسا لا”.
ومن جانبها ردت إليسا على هذا الهجوم، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، بقولها: “الناس بتروح وبتجي واليسا بتبقى ملكة قرطاج”، واعتبر جمهورها أن ردها حاسم وقوي ويدل على ثقتها العالية بنفسها.
وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد تعرضت مؤخرا لحالة من التنمر شديدة عبر صفحتها الشخصية بوقع «إنستجرام»، وذلك بسبب صورة قامت بنشرها مؤخرًا، وطالبها عدد كبير من جمهورها بالكف عن عمليات التجميل.
فردت إليسا، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقوا لأنه الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرون ويحكوا ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن».
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