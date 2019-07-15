موقف محرج لهيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي.. وهذه تكلفة إطلالتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي، ويعد هو الأول لها منذ تعافيها من أزمتها الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

هيفاء وهبي، تألقت خلال الحفل بجمبسوت، قصير من تصميم “شربل ذوي”، يصل سعره على 10 آلاف دولار، أي ما يعادل 160 ألف جنيه.

وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي اشتهرت بها والتي قدمتها بالإضافة إلى بعض الفقرات الاستعراضية منها، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

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وتعرضت هيفاء لموقف محرج خلال الحفل، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الحفل وذلك للمرة الأولى في حياتها، ونشرت صورة عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “انقطعت الكهرباء بالحفلة أول مرة بتصير”، وأورفقتها بإيموشن ضاحك وأخر باكي، كما حرصت في نهاية الحفل على استقبال عدد كبير من جمهورها والتقاط صور تذكارية معه.

من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي أخر وذلك يوم 10 أغسطس المقبل في السويد، ونشرت قبل أيام الفيديو الدعائي للحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.