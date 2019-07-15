ياسمين الخطيب: سأتزوج مغربيًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب جمهورها بإعلانها رغبتها في الزواج من رجل مغربي.

الإعلامية المصرية كشفت سبب ذلك، بقولها: ” أظن أن للأطلسي “نداهة”، استهدفت قلبي فأصيب بعشق هذا البلد. أنا غارقة في فتنة اللونين الأزرق والأبيض، اللذان يحيطان بكل شيء هنا”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “سأتزوج مغربياً لأقضي معه الصيف على شواطئ كازابلانكا وطنجة وأغادير، بينما نقضي الشتاء على ضفاف نيل أسوان”.

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يذكر أن ياسمين الخطيب قد كشفت في تصريحات سابقة أنها تزوجت ثلاث مرات، لافتة إلى أن فشل كل زيجة منهم كان لأسباب مختلفة عن الأخرى.

الإعلامية المصرية قالت إن زيجتها الأولى أثمرت عن طفلين، مشيرة إلى أنها تزوجت من والد ابنيها وهي في سن صغيرة، ولكنها عندما نضجت وجدت أنها تختلف مع زوجها في الطباع فانفصلا، مؤكدة أن علاقتها بزوجها الأول وعائلته وزوجته الحالية جيدة جدا.

ووصفت زيجتها الثانية بالفاشلة، حيث أنها تعمدت اختيار شخص مناقض تماما لزوجها الأول، مؤكدة أن اختيار الزوج بهذه الطريقة خطأ، لافتة إلى أن هذه الزيجة انتهت بعد أن قام زوجها بضربها فانتقمت منه في لحظتها بأن كسرت مرآة وجرحته بها في إصبعه مما سبب له عاهة مستديمة.

الإعلامية تحدثت أيضا عن زيجتها الثالثة، وهي زيجتها من المخرج خالد يوسف، حيث قالت إنهما اتفقا على عدم الإعلان في البداية نظرا لظروف عائلية لدى كل منهما، مشددة على أنهما كان في خطتهما أن يعلنا بعد ذلك لكن وقع الانفصال قبل أن يعلنا زيجتهما، وأرجعت سبب انفصالهما إلى أن الظروف كانت غير مناسبة.