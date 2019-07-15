حلا شيحة ترد على منتقدي إطلالتها في مهرجان «بياف».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كُرمت الفنانة المصرية حلا شيحة، في مهرجان «بياف» في دورته العاشرة والتي أقيمت في بيروت، عن دورها في مسلسل «زلزال»، والذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.

حلا شيحة، تألقت خلال الحفل بفستان رمادي عاري الكتفين، طويل منفوش من أسفل بتوقيع دار أزياء Atelier Alfazairy، وكانت إطلالتها من تنسيق الإستايلست مي جلال.

ولم تسلم حلا، من انتقادات متابعيها خاصة أنها عائدة من رحلة طويلة من الاعتزال وارتداء النقاب استمرت لمدة 12 عامًا، وصدم جمهورها عندما شاهدوها بإطلالة وصفها البعض بالجريئة خاصة أنه أول مهرجان رسمي تشارك فيه بعد عودتها من الاعتزال.

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وردت حلا شيحة، على تعليق البعض لها والذي جاء فيه: “ربنا ينور بصيرتك ويهديكي”، قائلة: “سبتلكم الهداية ليكم”.

الفنانة المصرية كانت قد عبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، و قالت في كلمتها بالحفل: “أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عاما، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت”.

وأضافت: “أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عاما وأنجبتني أنا وشقيقاتي الأربعة، فجمالي من البلدين”، وأهدت جائزتها إلى والديها وشقيقاتها وأبنائها الأربعة.