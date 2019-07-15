أنغام ترد على عودة زوجها لطليقته بهذه الطريقة.. وهذا ما فعله لكسب ودها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، جمهور زوجته الفنانة المصرية أنغام، بعد إعادته لزوجته الأولى إلى ذمته بدون علمًا منها، وذلك على الرغم من إعلانه أكثر من مرة أن فرار الانفصال عنها كان قد اتخذه قبل زواجه من أنغام.

أنغام، للمرة الأولى بدت بعد زواجها من أحمد إبراهيم، بدون الرومانسية اللاتي اعتادا على إظهارها أمام الكاميرات فجاءت علاقتها به خلال مشاركتها في حفل الباحة بالسعودية جافًا، خاصة أنها اعتادت السير إى جواره خلال الحفلات الفنية أما في حفلها الأخير فنزلت أنغام من سيارتها ولم تنظره وسارت إلى جوار مستقبيلها في الوقت الذي سارع هو للحاق بها ووضع يده على كتفها دون أي مبالاة منها.

أنغام، كان لها رد فعل سريع تجاة موقف زوجها الأخير بأن قامت بحذف الرسالة الرومانسية التي سبق ووجهتها له في عيد ميلاده من على صفحتها الشخصية بموقع “إنستجام”، كما قامت بحذف تعليقها على تهنئته لها على ألبومها الجديد والذي قام بتويزع 6 أغاني لها فيه.

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وغازل أحمد إبراهيم أنغام، بعد ظهورهما في حفل الفنان محمد حماقي والذي أقيم بعد حفل أنغام بيوم واحد، ونشر صور لها عبر خاصية الأستوري بموقع “إنستجرام”، وكتب في تعليقه على الصور: “أنا ساندة عليك”.

من ناحية أخرى، تجاهلت ياسمين عيسى، زوجة أحمد إبراهيم، قرار زوجها بردها دون علمها أو موافقتها، وعدم التعليق عليه سوى بنشر صورة خلال عطلتها الصيفية على أحد الشواطئ برفقة طفليها.

يُذكر أن أحمد إبراهيم، تزوج الفنانة أنغام، عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي، كما أنه طلَّق زوجته ياسمين عيسى، مؤخرًا بناء على طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشكلات عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرًا لها الدعم، وذلك قبل ردها له مؤخرًا دون علمها.