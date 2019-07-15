أول عمل فني للفنان محمد علي رزق في سن المراهقة.. شاهد كيف يبدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد علي رزق جمهوره في صور قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

محمد نشر صور له من مرحلة المراهقة والصبا، وتحديدا في عام 2003، حيث كان يشارك في مسلسل «المغامرون»، للمؤلف مجدي صابر والمخرج أشرف سالم.

الفنان الشاب نشر صور له مع الفنانة هالة فاخر، والفنان صبري عبدالمنعم، وكتب معلقا: «16 سنة ولسة مكملين مسلسل المغامرون صوت القاهرة قطاع الأطفال».

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الصور حازت على إعجاب جمهور محمد علي رزق، ولم يتعرف عليه عدد كبير من متابعيه الذين لاحظوا تغير شكله كثيرا.

الفنان الشاب شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، وشارك أيضا في مسلسل «كلبش 3»، مع الفنان أمير كرارة.

محمد علي رزق قدم دورا هاما في مسلسل «الأب الروحي»، ولفت نظر الجمهور إليه، ومن أهم الأعمال التي شارك بها: «ريح المدام، هربانة منها، سوق العصر، الرجل العناب، بدون ذكر أسماء، سبع أرواح، ذهاب وعودة».

واحتفل الفنان المصري في يوليو 2018 بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور نجوم الفن.