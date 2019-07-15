هجوم حاد على أحمد داوود وعلا رشدي بسبب صورة لابنيهما.. والفنان يرد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي لهجوم شديد بسبب صورة جمعتهما بابنيهما في مدينة الملاهي العالمية ديزني لاند.

عدد كبير من جمهور داوود وعلا هاجموهما بشدة بسبب ظهور ابنيهما جالسين على عربات دفع الأطفال، لكونهم تخطوا السن التي يستخدم فيه الطفل هذه العربة.

داوود رد على هذه الانتقادات، بأن قام بنشر مجموعة صور، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ظهر فيها الجراج الخاص بعربات دفع ‏الأطفال في ديزني لاند.

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الفنان المصري أوضح أن المسافات في ديزني لاند طويلة جدًا، ولا يستطيع الطفل مهما كان ‏عمره، أن يقطعها دون مساعدة، وإلا من الممكن أن يتعرض للموت.‏

وكان الفنان أحمد داوود وعلا رشدي قد احتفلا بزفافهما في الأول من إبريل عام 2010، وقد أثمر زواجهما عن طفلين.

يذكر أن أحمد داوود شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “زي الشمس”، من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وأحمد مالك، وغيرهم.

وينتظر داوود عرض فيلم “ولاد رزق2” في موسم عيد الأضحى القادم، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، واحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وغيرهم.