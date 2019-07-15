في أول ظهور لها بعد تعرضها لحادث سير.. هنادي مهنا: أنا أسد.. وانتوا إيه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا لحادث سير مؤخرا أثناء قيادتها لسيارتها بمنطقة 6 أكتوبر.

وفي أول ظهور لها بعد الحادث، حرصت هنادي على طمأنة جمهورها على صحتها، حيث نشرت مقطع فيديو طريف لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة الشابة ظهرت في المقطع بكامل صحتها وأناقتها، وكانت تغني مع أغنية “بابا” للفنان محمد رمضان، وعلقت على الفيديو بقولها: “أنا أسد الغابة.. إنتو برج ايه؟”.

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وكانت هنادي قد نشرت مجموعة صور لسيارتها بعد الحادث كشفت عن تحطمها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وعلقت عليها بقولها: “الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل”.

الموسيقار هاني مهنا، والد هنادي، كشف تفاصيل حالتها الصحية بعد الحادث، حيث قال، في تصريحات صحفية: “ابنتي هنادي بخير والحمد لله ولم تتعرض لأذى أو إصابات أثناء الحادث ومتواجدة حاليا بالمنزل ولم تذهب للمستشفى”.

وأضاف: “ما حدث هو أن هنادي كانت تقود سيارتها في منطقة دهشور بـ 6 أكتوبر وجاءت سيارة أخرى اصطدمت بها بقوة وانفجر إطار سيارتها مما أدى لخروجها عن مسارها أعلى الرصيف لتصدم مرة أخرى في أحد أعمدة الإنارة”.