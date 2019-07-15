شكران مرتجي ترفض تحدي العمر وتنشر صور من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية شكران مرتجى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من طفولتها، أعلنت من خلالها رفضها خوض تحدي العمر الذي انتشر بين النجوم خلال الساعات الأخيرة.

وعلقت شكران مرتجى، على الصور قائلة: “كلكم بدكم تكبروا أنا بتمنى أرجع صغيرة لحضن أمي وأبي ولمة العيلة لمدرستي وفرحة النجاح وأصدقاء بيحبوا بعض لرحلة السنة والمقالب والضحكة من القلب لفرحة العيد والتياب الجديدة”.

Advertisements

وأضافت: “للحلم ببكرا والمستقبل لدمعة أمي وأبي يمسحوها ويقولولي لاتخافي طول مانحنا جنبك ...لدقة قلب ما اعرف شو معناها وقت أعرف أتلبك وأخجل لتليفون عادي لما يرن الكل يركضوا ليعرفوا مين لرسالة تحت الباب من ريحة العطر اللي معبيها نعرف من مين لمرجوحة بدايتها الأرض وحدودها السما”.

وحصدت صورها على العديد من التعليقات التي أكدت أن ملامحها في الطفولة مختلفة تمامًا عن شكلها الحالي.

يذكر أن تحدي العمر، انتشر بشكل كبير بين نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وسارع الكل لمعرفة شكل في سن الثمانين، وقليل من النجوم الذين رفضوا دخول هذا التحدي.