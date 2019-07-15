نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 33 دقيقة مضت التعليقات على نانسي عجرم تضيء سماء قبرص في حفل أكثر من رائع – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: في واحدة من أكثر الأمسيات سحرًا أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص وتحديدًا في منتجع “ميريت روايال” مساء 15 تموز/يوليو الحالي.

وكان بانتظار نانسي جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فقدّمت لهم محبوبة الملايين باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تفاعُل الحضور مع نانسي عجرم تخطى كل التوقعات، فردّد الجميع معها كلمات الأغاني وصفقوا لها بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها بينهم. وكان للأطفال وتحديدًا الفتايات الصغيرات حصّة مميّزة في الحفل حيث تشاركن الغناء مع نانسي في أغنية “يا بنات” وسط أجواء أكثر من رائعة.

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تألقت نانسي عجرم في الحفل بـ”جامبسوت” قصير من اللونين الذهبي والفضي، فبدت كعادتها بغاية الأنوثة والجمال وشغلت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الأنيقة.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.