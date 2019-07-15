فيديوجراف.. جريزمان يتجاهل الجدل حول رحيله إلى برشلونة ويزور متجره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاهل الفرنسي أنطوان جريزمان، جناح برشلونة الإسباني الجديد، الجدل المُثار حول رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد، وقام بزيارة المتجر الرسمي للنادي الكتالوني.

وتوجه النجم الفرنسي إلى زيارة نادي برشلونة لأول مرة بعد إعلان انتقاله إلى الفريق الكتالوني، قبل ساعات من تقديمه لاعبا له الأحد، وقام بزيارة المتجر الرسمي للنادي.

وأعلن نادي برشلونة، الجمعة، تعاقده مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.



وأصدر نادي العاصمة الإسبانية بيانا اتهم فيه برشلونة بالتفاوض مع اللاعب خلال استمرار تعاقده مع النادي، ملمحا للاتجاه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لشكوى النادي الكتالوني.

ويرغب "الروخيبلانكوس" في الحصول على 200 مليون يورو كقيمة للشرط الجزائي للاعب، بداعي أن برشلونة تفاوض معه عندما كانت هذه هي قيمة الشرط، قبل أن ينخفض مطلع الشهر الحالي إلى 120 مليونا.