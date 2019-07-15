شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جينيفر جارنر بملابس رياضية فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة جينيفر جارنر أثناء ظهورها منذ ساعات فى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث رصدتها عدسات مصورى الباباراتزي.

موقع الديلي ميل تطرق لظهورها الأخير حين أكد على أن النجمة التي تبلغ 47 عام لا زالت فى كامل رشاقتها مما يدل على أنها تقوم بتمرينات رياضية بشكل قاسى خلال الفترة الأخيرة نظراً لفقدانها جزء كبير من وزنها فى فترة قليلة.

جدير بالذكر أن جينيفر غارنر حصدت من مجلة بيبول فى وقت سابق من العام جائزة أجمل امرأة فى العالم عن عام 2019، وبالتالى وفقاً لتقرير الديلى ميل تحاول الحفاظ على رشاقتها دائماً.

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